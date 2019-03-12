2019-03-12T17:18:44+03:00
Общество

В мэрию Калининграда поступило 41 сообщение о брошенных автомобилях

9 из них не были признаны брошенными
Иван МАРКОВ
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Мэрия Калининграда продолжает проводить рейды по выявлению автомобилей, брошенных во дворах города. Так комитет муниципального контроля уже подвел первые итоги этой борьбы.

По словам председателя комитета Евгения Чернышева, на 1 марта в мэрию поступило 41 обращение, и по их факту было проведено такое же количество контрольных мероприятий. В итоге, как сообщает пресс-служба мэрии, 9 транспортных средств, признаков брошенных и непригодных к эксплуатации, не имеют; 7 транспортных средств не обнаружено; 10 транспортных средств перемещено собственниками самостоятельно; 1 транспортное средство собственником планировалось переместить в феврале текущего года, в настоящее время автомобиль не вывезен.

Также по 5 транспортным средствам работа с собственниками ведется с прошлого года, а по 9 фактам нахождения транспортных средств на территории городского округа направлены запросы в УГИБДД УМВД России по Калининградской области для установления личности собственников данных автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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