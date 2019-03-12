В мэрию Калининграда поступило 41 сообщение о брошенных автомобилях
Мэрия Калининграда продолжает проводить рейды по выявлению автомобилей, брошенных во дворах города. Так комитет муниципального контроля уже подвел первые итоги этой борьбы.
По словам председателя комитета Евгения Чернышева, на 1 марта в мэрию поступило 41 обращение, и по их факту было проведено такое же количество контрольных мероприятий. В итоге, как сообщает пресс-служба мэрии, 9 транспортных средств, признаков брошенных и непригодных к эксплуатации, не имеют; 7 транспортных средств не обнаружено; 10 транспортных средств перемещено собственниками самостоятельно; 1 транспортное средство собственником планировалось переместить в феврале текущего года, в настоящее время автомобиль не вывезен.
Также по 5 транспортным средствам работа с собственниками ведется с прошлого года, а по 9 фактам нахождения транспортных средств на территории городского округа направлены запросы в УГИБДД УМВД России по Калининградской области для установления личности собственников данных автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU