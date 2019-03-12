В центре Зеленоградска появился кошачий светофор

СЕГОДНЯ 17:54 2019-03-12T17:55:18+03:00

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В центре Зеленоградска, на улице Тургенева напротив сквера королевы Луизы, появился первый кошачий светофор. В сообществе «Подслушано Зеленоградск» тут же сообщил об этом один из пользователей. Правда, радости по поводу новой достопримечательности в сообщении не было.

- Вы это видели? – пишет аноним, - по-моему, это уже перебор.

В комментариях началось активное обсуждение, в ходе которого с автором часть пользователей согласилась, заявив, что администрация города-курорта перегибает балку, эксплуатируя кошачий бренд. Другая же часть начала спорить.

- А в чем тут перебор? Это заставит вас на четвереньках дорогу переходить? – спрашивает один из подписчиков группы. - Если так, то это уже именно у вас «перебор» случился, возможно по случаю отмечания нового светофора. А так хорошая новая «фишка» в городе.

- Очень мило! – добавляет другая подписчица. - И не важно, человечек или кот - главное цвета-то остались прежние.

ИСТОЧНИК KP.RU