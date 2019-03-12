2019-03-12T18:37:57+03:00
Общество

Калининградские коммунальщики снова перешли на зимний режим работы

Кирилл Алексеев
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Муниципальному предприятию «Чистота», как сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда, снова пришлось перестраиваться на «зимние рельсы».

По словам директора предприятия Юрия Егорова, предприятию пришлось перестраиваться на зимнюю уборку, потому что с наступлением положительных температур техника уже была переведена на летний режим.

- Сегодня на улицах города работает более сорока единиц техники, и завтра в связи с прогнозом погоды также, - отметил он.

По информации МУП "Чистота", с наступлением тепла с улиц города уже было убрано и вывезено 3910 тонн песка. Для наглядности - это более 65 вагонов или 390 КАМАЗов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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