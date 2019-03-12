В Калининграде неизвестный преступник пытался вскрыть банкомат

СЕГОДНЯ 18:48 2019-03-12T18:48:52+03:00

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В ночь на 10 марта в круглосуточной зоне Сбербанка на улице 9 Апреля в Калининграде неизвестный попытался вскрыть банкомат, чтобы похитить 2,5 млн рублей, которые там находились. Как сообщил "Клопс.Ru", операция закончилась полным провалом.

Однако преступнику удалось скрыться, и сейчас полиция пытается установить его личность и местонахождение. В Сбербанке подтвердили информацию, подчеркнув, что ущерб не нанесен, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU