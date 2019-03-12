2019-03-12T18:48:52+03:00
Происшествия

В Калининграде неизвестный преступник пытался вскрыть банкомат

Кирилл Алексеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ночь на 10 марта в круглосуточной зоне Сбербанка на улице 9 Апреля в Калининграде неизвестный попытался вскрыть банкомат, чтобы похитить 2,5 млн рублей, которые там находились. Как сообщил "Клопс.Ru", операция закончилась полным провалом.

Однако преступнику удалось скрыться, и сейчас полиция пытается установить его личность и местонахождение. В Сбербанке подтвердили информацию, подчеркнув, что ущерб не нанесен, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградские коммунальщики снова перешли на зимний режим работы
В центре Зеленоградска появился кошачий светофор
В мэрию Калининграда поступило 41 сообщение о брошенных автомобилях
В Янтарном в крыше амбара довоенной постройки строители нашли записку своих предшественников
В Калининград привезут графику Пабло Пикассо
Высаживали мимо остановок и курили за рулем: В калининградских автобусах насчитали 14 нарушений
В библиотеке имени Чехова проведут бесплатный концерт
В Калининградской области запрещен ввоз шести лекарственных препаратов
В Калининградской области введен запрет на ввоз саженцев винограда из Италии
Калининградцу, насиловавшему малолетнюю дочь своей сожительницы, прописали строгий режим
В Калининграде майора полиции обвиняют в квартирных махинациях
В калининградской исправительной колонии сдали нормы ГТО
В Советске вандалы порезали баннеры с изображениями улиц Тильзита
В Калининграде сбили 11-летнюю девочку
СК проводит проверку о происшествии в ШИЛИ, где школьница получила перелом позвоночника
В Калининграде собирают деньги на лечение 11-летнего мальчика, который лишился слуха
В Гурьевске ночью сгорели три строительные бытовки
Спортсменка из Калининграда выиграла два золота чемпионата Европы по адаптивной легкой атлетике
Калининградская область вошла в число лучших по формированию комфортной городской среды
В правительстве Калининградской области создали новое министерство
Калининградец 8 Марта украл у женщины мобильный телефон
Под Калининградом уголовник пытался шантажировать студентку
Торг уместен: в Черняховске выставили на продажу бронеавтомобиль с вращающейся башней
В Зеленоградске начали ремонтировать пирс и променад
В Калининграде пройдет бесплатная лекция, посвященная прусской культуре орденского периода
Синоптики прогнозируют в Калининграде очередной шторм