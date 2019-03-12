2019-03-12T20:10:19+03:00
Туризм

Калининград вошел в пятерку самых популярных городов для недорогих весенних путешествий

Кирилл Алексеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Агентство Tvil.Ru составило рейтинг самых популярных российских городов, в которых дешевле всего можно отдохнуть весной.

Как пишет РИА "Новости", список самых популярных городов для бюджетного путешествия возглавила Казань, где ночь в отеле обходится в среднем в 1,7 тысячи рублей. На втором месте - столица Кубани Краснодар (1,6 тысячи рублей за ночь), на третьем - Екатеринбург (1,3 тысячи). Калининград на четвертом месте (1,2 тысячи рублей в стуки), на пятом - Симферополь (1,3 тысячи).

Кстати, Калининград возглавил рейтинг по длительности весенних путешествий. К нам туристы едут в среднем на пять суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из мэрии уволился главный дорожник Калининграда
В Калининграде неизвестный преступник пытался вскрыть банкомат
Калининградские коммунальщики снова перешли на зимний режим работы
В центре Зеленоградска появился кошачий светофор
В мэрию Калининграда поступило 41 сообщение о брошенных автомобилях
В Янтарном в крыше амбара довоенной постройки строители нашли записку своих предшественников
В Калининград привезут графику Пабло Пикассо
Высаживали мимо остановок и курили за рулем: В калининградских автобусах насчитали 14 нарушений
В библиотеке имени Чехова проведут бесплатный концерт
В Калининградской области запрещен ввоз шести лекарственных препаратов
В Калининградской области введен запрет на ввоз саженцев винограда из Италии
Калининградцу, насиловавшему малолетнюю дочь своей сожительницы, прописали строгий режим
В Калининграде майора полиции обвиняют в квартирных махинациях
В калининградской исправительной колонии сдали нормы ГТО
В Советске вандалы порезали баннеры с изображениями улиц Тильзита
В Калининграде сбили 11-летнюю девочку
СК проводит проверку о происшествии в ШИЛИ, где школьница получила перелом позвоночника
В Калининграде собирают деньги на лечение 11-летнего мальчика, который лишился слуха
В Гурьевске ночью сгорели три строительные бытовки
Спортсменка из Калининграда выиграла два золота чемпионата Европы по адаптивной легкой атлетике
Калининградская область вошла в число лучших по формированию комфортной городской среды
В правительстве Калининградской области создали новое министерство
Калининградец 8 Марта украл у женщины мобильный телефон
Под Калининградом уголовник пытался шантажировать студентку
Торг уместен: в Черняховске выставили на продажу бронеавтомобиль с вращающейся башней
В Зеленоградске начали ремонтировать пирс и променад
В Калининграде пройдет бесплатная лекция, посвященная прусской культуре орденского периода
Синоптики прогнозируют в Калининграде очередной шторм