Калининград вошел в пятерку самых популярных городов для недорогих весенних путешествий

СЕГОДНЯ 20:10 2019-03-12T20:10:19+03:00

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Агентство Tvil.Ru составило рейтинг самых популярных российских городов, в которых дешевле всего можно отдохнуть весной.

Как пишет РИА "Новости", список самых популярных городов для бюджетного путешествия возглавила Казань, где ночь в отеле обходится в среднем в 1,7 тысячи рублей. На втором месте - столица Кубани Краснодар (1,6 тысячи рублей за ночь), на третьем - Екатеринбург (1,3 тысячи). Калининград на четвертом месте (1,2 тысячи рублей в стуки), на пятом - Симферополь (1,3 тысячи).

Кстати, Калининград возглавил рейтинг по длительности весенних путешествий. К нам туристы едут в среднем на пять суток.

ИСТОЧНИК KP.RU