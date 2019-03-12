Из мэрии уволился главный дорожник Калининграда

СЕГОДНЯ 23:13 2019-03-12T23:24:23+03:00

Как сообщили в администрации, Владимир Свинцов уходит на пенсию

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Руководитель МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» Владимир Свинцов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда.

- Владимир Николаевич сейчас в отпуске, но перед ним он написал заявление об увольнении, - заявили в пресс-службе. – Заявление ему подписали. Он выходит на пенсию.

Сейчас временно исполняет обязанности Свинцова его заместитель Игорь Шакуло.

ИСТОЧНИК KP.RU