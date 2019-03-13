2019-03-13T09:36:15+03:00
Здоровье

В Калининградской области с начала весны от укусов клещей пострадали 11 человек

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде с приходом весны, несмотря на прохладу, активизировались клещи. Они проявили себя еще в начале марта – первыми кровососов заметили собаководы.

По сообщению регионального Управления Роспотребнадзора, только за неделю с 4 по 10 марта за медицинской помощью по случаю присасывания клещей обратились 5 человек. В числе укушенных оказалось трое детей.

Санитарные врачи отмечают, что всего с начала весны зарегистрировано уже 11 случаев обращений, из них 7 – дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На месте будущего канала на польской части Балтийской косы обнаружены залежи янтаря
На Куршской косе ремонтируют переходы через авандюну
В Калининграде проведут благотворительную акцию для помощи котам-инвалидам
Калининградского землевладельца обокрала бригада электромонтеров
Под Калининградом автоледи на «Опеле» вылетела в кювет
Контрабандист из Калининграда пытался провезти в Литву крупную партию сигарет
На Куршской косе поймали редкого удода
В Озерском районе провели пожарные учения в здании поселковой школы
Проспект Победы встал в пробку из-за ДТП
Из мэрии уволился главный дорожник Калининграда
Калининград вошел в пятерку самых популярных городов для недорогих весенних путешествий
В Калининграде неизвестный преступник пытался вскрыть банкомат
Калининградские коммунальщики снова перешли на зимний режим работы
В центре Зеленоградска появился кошачий светофор
В мэрию Калининграда поступило 41 сообщение о брошенных автомобилях
В Янтарном в крыше амбара довоенной постройки строители нашли записку своих предшественников
В Калининград привезут графику Пабло Пикассо
Высаживали мимо остановок и курили за рулем: В калининградских автобусах насчитали 14 нарушений