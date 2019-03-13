В Калининградской области с начала весны от укусов клещей пострадали 11 человек
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В Калининграде с приходом весны, несмотря на прохладу, активизировались клещи. Они проявили себя еще в начале марта – первыми кровососов заметили собаководы.
По сообщению регионального Управления Роспотребнадзора, только за неделю с 4 по 10 марта за медицинской помощью по случаю присасывания клещей обратились 5 человек. В числе укушенных оказалось трое детей.
Санитарные врачи отмечают, что всего с начала весны зарегистрировано уже 11 случаев обращений, из них 7 – дети.
ИСТОЧНИК KP.RU