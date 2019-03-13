Проспект Победы встал в пробку из-за ДТП

СЕГОДНЯ 09:47 2019-03-13T10:54:25+03:00

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В Калининграде во вторник 13 марта утром случилось ДТП на проспекте Победы в районе улицы Менделеева. Информация об этом появилась в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

На кадрах видеозаписи, которую выложили очевидцы, видно столкнувшиеся внедорожник и «Фольскваген». На месте ДТП – скорая помощь.

Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

«Пробка на весь мост», - говорят автомобилисты.

О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU