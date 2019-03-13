Проспект Победы встал в пробку из-за ДТП
.Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области
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В Калининграде во вторник 13 марта утром случилось ДТП на проспекте Победы в районе улицы Менделеева. Информация об этом появилась в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».
На кадрах видеозаписи, которую выложили очевидцы, видно столкнувшиеся внедорожник и «Фольскваген». На месте ДТП – скорая помощь.
Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
«Пробка на весь мост», - говорят автомобилисты.
О пострадавших не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU