2019-03-13T10:54:25+03:00
Происшествия

Проспект Победы встал в пробку из-за ДТП

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области
Изменить размер текста:

В Калининграде во вторник 13 марта утром случилось ДТП на проспекте Победы в районе улицы Менделеева. Информация об этом появилась в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

На кадрах видеозаписи, которую выложили очевидцы, видно столкнувшиеся внедорожник и «Фольскваген». На месте ДТП – скорая помощь.

. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

«Пробка на весь мост», - говорят автомобилисты.

О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На месте будущего канала на польской части Балтийской косы обнаружены залежи янтаря
На Куршской косе ремонтируют переходы через авандюну
В Калининграде проведут благотворительную акцию для помощи котам-инвалидам
Калининградского землевладельца обокрала бригада электромонтеров
Под Калининградом автоледи на «Опеле» вылетела в кювет
Контрабандист из Калининграда пытался провезти в Литву крупную партию сигарет
На Куршской косе поймали редкого удода
В Озерском районе провели пожарные учения в здании поселковой школы
В Калининградской области с начала весны от укусов клещей пострадали 11 человек
Из мэрии уволился главный дорожник Калининграда
Калининград вошел в пятерку самых популярных городов для недорогих весенних путешествий
В Калининграде неизвестный преступник пытался вскрыть банкомат
Калининградские коммунальщики снова перешли на зимний режим работы
В центре Зеленоградска появился кошачий светофор
В мэрию Калининграда поступило 41 сообщение о брошенных автомобилях
В Янтарном в крыше амбара довоенной постройки строители нашли записку своих предшественников
В Калининград привезут графику Пабло Пикассо
Высаживали мимо остановок и курили за рулем: В калининградских автобусах насчитали 14 нарушений