В Озерском районе провели пожарные учения в здании поселковой школы
В здании одного из учебных корпусов средней школы поселка Ново-Гурьевское Озерского района тренировались пожарные. К участию в учениях привлекали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы, спасателей, медиков, полицейских.
Задачей ставили, в том числе, проконтролировать действия педагогического состава и персонала при обнаружении возгорания.
По легенде возгорание произошло в одном из кабинетов на втором этаже здания.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС, в ходе учений была организована эвакуация людей, проведена разведка, созданы боевые участки по ликвидации пожара, организован поиск и спасение условно пострадавших.
Учения прошли по плану.
ИСТОЧНИК KP.RU