2019-03-13T10:03:33+03:00
Общество

В Озерском районе провели пожарные учения в здании поселковой школы

Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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В здании одного из учебных корпусов средней школы поселка Ново-Гурьевское Озерского района тренировались пожарные. К участию в учениях привлекали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы, спасателей, медиков, полицейских.

Задачей ставили, в том числе, проконтролировать действия педагогического состава и персонала при обнаружении возгорания.

По легенде возгорание произошло в одном из кабинетов на втором этаже здания.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС, в ходе учений была организована эвакуация людей, проведена разведка, созданы боевые участки по ликвидации пожара, организован поиск и спасение условно пострадавших.

Учения прошли по плану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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