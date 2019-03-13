На Куршской косе поймали редкого удода

СЕГОДНЯ 10:25 2019-03-13T10:25:55+03:00

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В прошлом году полевой стационар «Фрингилла» на Куршской косе «посетили» 45 тысяч птиц. Цифру озвучили ученые, которые зимой подводили итоги кольцевания и учета, анализировали данные и писали статьи в научные журналы

Как сообщает пресс-служба национального парка «Куршская коса», за три летних месяца 2018 было поймано и окольцовано около 2800 птиц 62-х видов. Только во время осенней миграции в руки орнитологам попалось 41 тыс 500 птиц 66-ти видов. Осенью 2018 года впервые за более чем 60-летний период работы биостанции «Рыбачий» ловушка функционировала до 20 ноября.

Наиболее массово к ученым залетали зарянки, большие синицы, синицы-лазоревки, чижи, зяблики и корольки.

Среди редких и залетных птиц было поймано несколько интересных видов – варакушка, речной сверчок, практически исчезнувшая с косы ястребиная славка, коростель, два полевых конька, удод, средний пестрый дятел, зеленая пеночка, красноголовый королек, две пустельги, три кедровки – пролетом из Сибири.

Также в ловушку залетели две бурых пеночки – за предшествующие 60 лет попадались орнитологам всего дважды, а также особенно много зарничек (28 птиц), в то время как обычно их ловится не более десятка за осень.

Тем временем близится начало очередного сезона кольцевания.

В конце марта на Куршскую косу возвращаются не только перелетные птицы, но и ученые-орнитологи – к международному дню птиц, 1 апреля, большие рыбачинские ловушки будут вновь установлены и гости национального парка смогут увидеть весь процесс отлова и кольцевания пернатых.

Напомним, посетить полевой стационар «Фрингилла» можно начиная с 1 апреля – ученые проводят экскурсии для групп ежедневно до 17 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU