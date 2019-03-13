2019-03-13T10:41:10+03:00
Общество

Контрабандист из Калининграда пытался провезти в Литву крупную партию сигарет

Таможенники задержали мужчину в Морском
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Таможня Калининградской области
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На границе в Морском задержали калининградца за рулем «Мерседеса» - мужчина ехал в Литву. В результате таможенного досмотра выяснилось, что в автомобиле было оборудовано множество тайников.

Как сообщает отделение по связям с общественностью региональной таможни, лишь после демонтажных работ, проведенных в боксе углубленного досмотра, таможенники извлекли в общей сложности 7330 пачек сигарет.

В таможне уже заявили, что задержанная партия сигарет стала крупнейшей в этом году.

Товар и автомобиль изъяты, владелец сигарет заплатит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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