Под Калининградом автоледи на «Опеле» вылетела в кювет
По предварительным данным, причиной ДТП стали высокая скорость и скользкая дорога
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Утренний гололед 12 марта на калининградских дорогах сыграл злую шутку с 42-летней автоледи, которая на своем «Опеле» в 9:00 по местному времени следовала в Черняховске со стороны поселка Свобода в направлении улицы Курчатова. Мадам решила не сбрасывать скорость, проходя левый поворот, в результате чего вылетела за пределы проезжей части и оказалась в кювете.
К счастью, дело ограничилось телесными повреждениями водительницы и техническими – ее транспортного средства.
ИСТОЧНИК KP.RU