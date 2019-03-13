Под Калининградом автоледи на «Опеле» вылетела в кювет

СЕГОДНЯ 11:14 2019-03-13T11:14:01+03:00

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Утренний гололед 12 марта на калининградских дорогах сыграл злую шутку с 42-летней автоледи, которая на своем «Опеле» в 9:00 по местному времени следовала в Черняховске со стороны поселка Свобода в направлении улицы Курчатова. Мадам решила не сбрасывать скорость, проходя левый поворот, в результате чего вылетела за пределы проезжей части и оказалась в кювете.

К счастью, дело ограничилось телесными повреждениями водительницы и техническими – ее транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU