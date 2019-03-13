2019-03-13T11:23:30+03:00
Происшествия

Калининградского землевладельца обокрала бригада электромонтеров

Работники компании присвоили столбы, контейнер, два кузова и сдали все это в металлолом
Игорь ОРЕХОВ
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В межмуниципальный отдел МВД России «Советский» явился обескураженный местный житель и сообщил, что с его земельного участка пропали металлические столбы, контейнер и два автомобильных кузова из такого же материала.

Сотрудники угрозыска установили, что тут постарались пятеро работников одной из компаний, занимавшиеся поблизости электромонтажными работами с декабря прошлого года по февраль года нынешнего. Бравые электромонтеры углядели плохо, по их мнению, лежавшее имущество и похитили его, впоследствии оттащив в пункт приема вторчермета и обеспечив себе прибавку к зарплате.

Теперь "бригада "Ух!" может в полном составе отправиться за решетку – по закону, за кражу положено до пяти лет «зоны» на брата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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