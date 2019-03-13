2019-03-13T11:34:24+03:00
Общество

В Калининграде проведут благотворительную акцию для помощи котам-инвалидам

Кирилл Алексеев
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Общественная группа "Народный экскурсовод" проведет благотворительную прогулку по улицам Калининграда "Научный Кёнигсберг". Сообщение об этом размещено в паблике группы в Фейсбуке.

"Мы познакомим вас с интересными фактами, покажем сохранившиеся исторические здания университета Альбертина, и расскажем об ученых, когда-то живших и работавших в Кеёигсберге и сформировавших многие современные научные достижения", - пишут организаторы.

Экскурсия состоится в воскресенье, 17 марта, начало в 12:00. Место встречи: памятник Иммануилу Канту на улице Университетской, окончание прогулки – холм Бесселя на улице генерала Галицкого. Прогулка продлится ориентировочно 2,5 часа.

Сообщается, что средства, собранные на экскурсии, пойдут для помощи приюту для котов-инвалидов "Дом для одиноких кошек". Рекомендуемый благотворительный взнос - от 200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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