На Куршской косе ремонтируют переходы через авандюну

СЕГОДНЯ 12:14 2019-03-13T12:14:09+03:00

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В национальном парке «Куршская коса» готовятся к туристическому сезону: ремонтируют переходы через авандюну и строят настилы, разрушенные зимними штормами.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, экологическая тропа «Озеро Лебедь», проходящая по границе заповедной зоны, пока закрыта для посещения. Необходимо восстановить природные ландшафты, переход через защитный береговой вал и настил от дороги до моря.

Удобно и безопасно, чтобы не разрушать дюну, выйти к морю можно и на 8-м километре. Там расширили автостоянку и уложили настилы с перилами через лес к морю.

Полная замена настилов, которые строятся на сваях, производится и в Королевском бору.

ИСТОЧНИК KP.RU