На месте будущего канала на польской части Балтийской косы обнаружены залежи янтаря

СЕГОДНЯ 14:09 2019-03-13T14:09:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Польша не собирается отказываться от планов по перекопке Балтийской косы для строительства канала. Более того, теперь желание польских властей подкреплено исследованиями, во время которых было обнаружено месторождение янтаря.

Как сообщает польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на портал wiadomosci.onet.pl, специалисты подтвердили результаты исследований, проведенных при подготовке раскопок на Балткосе.

- Министерство окружающей среды анализирует, насколько велики могут быть месторождения, и какую прибыль они смогут принести, - сообщает издание. Именно министерство примет решение о возможной добыче янтаря.

ИСТОЧНИК KP.RU