В Калининграде появится «главный по велодорожкам»

СЕГОДНЯ 16:07 2019-03-13T16:09:18+03:00

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В апреле в Калининграде появится свой «главный по велодорожкам». Об этом в среду 13 марта руководитель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин.

В середине апреля, по словам вице-мэра, специалиста представят велосообществу города, чтобы наладить прямую коммуникацию и чтобы мэрия имела представление о первоочередных проблемах велосипедистов.

- Мы готовы вместе с вами этой работой заниматься, - заявил Кутин, обращаясь к представителям велосипедного сообщества Калининграда. – Я не буду строить перед вами иллюзий, что завтра мы сделаем город Копенгаген здесь. Этого не будет, конечно. Но мы должны начать эту работу. Если мы начнем даже с малого, мы втянемся в этот процесс и заднюю скорость не включим.

ИСТОЧНИК KP.RU