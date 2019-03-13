Вице-мэр Калининграда: Теплая зима сделала с дорогами то, чего не делалось пятилетиями
Руководитель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры признался, что состояние дорог в городе неудовлетворительное
Дороги и тротуары, по мнению вице-мэра, разрушились из-за теплой зимыФото: Иван МАРКОВ
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В среду 13 марта руководитель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин во время встречи с представителями велосипедного сообщества пожаловался на неудовлетворительное состояние дорог в Калининграде. При этом, Кутин заявил, что причиной такого состояния стала зима, которая «нас радовала отсутствием морозов».
- Для дорог это самая-самая отвратительная погода, - заявил Кутин. - Нулевой переход температуры от минус трех-пяти до плюс трех-пяти градусов сделал с нашим дорожным полотном то, чего не делалось пятилетками. Это реально такая ситуация техническая. Специфика материала такая.
ИСТОЧНИК KP.RU