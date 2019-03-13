2019-03-13T16:28:45+03:00
Общество

Вице-мэр Калининграда: Теплая зима сделала с дорогами то, чего не делалось пятилетиями

Руководитель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры признался, что состояние дорог в городе неудовлетворительное
Иван МАРКОВ
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Дороги и тротуары, по мнению вице-мэра, разрушились из-за теплой зимыДороги и тротуары, по мнению вице-мэра, разрушились из-за теплой зимыФото: Иван МАРКОВ
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В среду 13 марта руководитель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин во время встречи с представителями велосипедного сообщества пожаловался на неудовлетворительное состояние дорог в Калининграде. При этом, Кутин заявил, что причиной такого состояния стала зима, которая «нас радовала отсутствием морозов».

- Для дорог это самая-самая отвратительная погода, - заявил Кутин. - Нулевой переход температуры от минус трех-пяти до плюс трех-пяти градусов сделал с нашим дорожным полотном то, чего не делалось пятилетками. Это реально такая ситуация техническая. Специфика материала такая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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