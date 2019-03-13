2019-03-13T16:26:46+03:00
Спорт

Каратист из Калининграда выиграл чемпионат России среди ветеранов

Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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В Москве чемпионат России по карате среди ветеранов собрал 200 спортсменов из разных регионов страны.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, отличился в столице и наш земляк. Алибек Гаджикурбанов первенствовал среди соперников до 44 лет и массой до 80 кг. Всего таких бойцов было девять и калининградец в двух из трех поединков одержал победу нокаутом, одолев представителей Екатеринбурга, Магадана и Перми.

В минспорта отметили, что эти победы позволят Аликбеку выступить на чемпионате мира, который уже в апреле пройдет в Токио.

Алибек Гаджикурбанов – чемпион Европы и неоднократный чемпион России. Он – спортсмен региональной Федерации киокушинкай карате до и клуба «Самурай».

ИСТОЧНИК KP.RU

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