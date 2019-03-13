2019-03-13T17:05:38+03:00
Происшествия

Калининградка из ревности зарезала свою подругу

Получив удар ножом в грудь, жертва уголовницы отказалась отправиться в больницу
Игорь ОРЕХОВ
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Несколько жителей Советска организовали дружеское застолье в квартире на улице Карла Либкнехта в начале марта. Ориентировочно распивать спиртное начали 5 числа, но это приблизительная цифра, которую не очень уверенно называют участники пиршества. До поры увлекательный процесс возлияний протекал вполне себе мирно, но где-то ближе к Международному женскому дню одна из присутствовавших там дам - 47-летняя бездетная разведенка приревновала другую гостью к одному из собутыльников.

Несколько предупреждений в духе "лучше не лезь к моему мужику, а то будет плохо", 50-летняя разлучница легкомысленно проигнорировала. И тогда обезумевшая от страсти ревнивица схватила нож, которым только что резали колбасу на закусь, и вонзила его сопернице в грудь.

Раненой еще достало сил высказать претензии по поводу такого обращения с собой (что, в принципе, понятно), после чего, когда скандал немного поутих, она удалилась в соседнюю комнату и… легла спать. Наутро последовала вторая часть выяснения отношений - правда, уже исключительно на словах, без применения "колюще-режущих предметов, используемых в качестве оружия". Причем потерпевшая, хотя и жаловалась на боли в животе и груди, категорически отказывалась от вызова "Скорой помощи" и своим ходом в больницу тоже отправляться не желала.Так продолжалось до тех пор, пока женщина не скончалась. Кстати, кто именно все-таки вызвал после этого медиков и полицейских, свидетели произошедшего тоже сказать так и не смогли.

Как бы то ни было, о «мокром деле» полиции стало известно 9 марта, а уже на следующий день оперативники местного угрозыска задержали подозреваемую в особо тяжком преступлении. Поножовщица не стала запираться, сознавшись во всем. Стоит добавить, что ранее она была неоднократно судима за кражи. По ходатайству следствия, убийцу поместили под стражу.

- Возбуждено уголовное дело, в ближайшее время арестованной будет предъявлено официальное обвинение, - добавила старший помощник руководителя регионального Управления СКР Наталья Гацко. – Сейчас производятся допросы свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе, по исследованию объектов, изъятых в ходе осмотра места происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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