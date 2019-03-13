2019-03-13T16:35:55+03:00
Авто

В ГИБДД назвали три главные причины аварий в Калининграде

Светлана БАРОН
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Три главные причины ДТП в Калининграде — невнимательность, несоблюдение дистанции и неадекватная скорость. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» заявил Павел Крукович, инспектор центра дорожно-технического надзора и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД.

За два месяца этого года в области произошло 44 ДТП. На калининградских дорогах погибли четверо пешеходов (в прошлом году — один). Пострадали 22 ребенка, из них 12 — на пешеходных переходах. В подавляющем большинстве случаев правила нарушали не дети, а водители. Однако есть и исключения.

- 7 марта на улице Вагоностроительной дети играли в футбол, там несколько секций забора забрали на ремонт и мяч улетел на дорогу. Ребенок побежал за мячиком, водитель его сбил. При этом еще и пришлось настаивать на госпитализации — сам юный футболист хотел вернуться на площадку. Но водитель с пассажиром настояли, вызвали скорую, ГИБДД, зафиксировали травмы, - рассказал Крукович.

За прошлый год в Калининградской области задержали свыше 3,5 тыс. водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (в том числе отказавшихся от освидетельствования). За выходные 8 марта попались 38 нетрезвых автомобилистов, четверо повторно.

- Большое спасибо, что калининградцы стали больше сообщать о нетрезвых водителях в ГИБДД, - говорит Крукович. - Был случай в районе Московского проспекта: пьяный мужчина вел себя неадекватно, и люди держали его до приезда наряда. Еще случай был две недели назад: пожилой мужчина совершил ДТП (задел автомобиль женщины) и скрылся. Задержать его недалеко от пл. Василевского помог неравнодушный водитель «Мазды». Нарушитель сказал, что поссорился с женой, «принял на грудь» и поехал в деревню.

О том, что раздражает калининградских водителей, слушайте в программе «Говорит Калининград».

ИСТОЧНИК KP.RU

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