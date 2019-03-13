В Калининграде сотрудница банка украла у пенсионерки 211 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:42 2019-03-13T16:42:01+03:00

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Обнаружив, что с кредитной карты его 88-летней бабушки неведомо куда исчезло сразу 211 тысяч рублей, житель Калининграда поспешил заявить об этом в отдел полиции Центрального района.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.- Ею оказалась 26-летняя бывшая сотрудница банка.

Воспользовавшись служебным положением, девица просто взяла и перевела с расчетного счета пенсионерки деньги, потратив их в свое удовольствие. Видимо, рассчитывая, что «бабушка старая, ей все равно». Но вот наличие у старушки бдительного внука воровка не предусмотрела…

Между прочим, за кражу с банковского счета полагается даже более суровое наказание, чем за обычную – до шести лет лишения свободы. Уголовное дело по соответствующей статье УК РФ уже возбуждено.

ИСТОЧНИК KP.RU