2019-03-13T16:42:01+03:00
Происшествия

В Калининграде сотрудница банка украла у пенсионерки 211 тысяч рублей

Исчезновение денег с расчетного счета 88-летней горожанки вовремя заметил ее внук
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Обнаружив, что с кредитной карты его 88-летней бабушки неведомо куда исчезло сразу 211 тысяч рублей, житель Калининграда поспешил заявить об этом в отдел полиции Центрального района.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.- Ею оказалась 26-летняя бывшая сотрудница банка.

Воспользовавшись служебным положением, девица просто взяла и перевела с расчетного счета пенсионерки деньги, потратив их в свое удовольствие. Видимо, рассчитывая, что «бабушка старая, ей все равно». Но вот наличие у старушки бдительного внука воровка не предусмотрела…

Между прочим, за кражу с банковского счета полагается даже более суровое наказание, чем за обычную – до шести лет лишения свободы. Уголовное дело по соответствующей статье УК РФ уже возбуждено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Калининградом состоится церемония закладки нового рыболовного судна
Калининградка, дочь которой погибла от угарного газа, предстанет перед судом
Балтийск и Эльблонг отметят 25-летие дружбы
В Калининграде руины Королевского замка превратились в болото
В ГИБДД назвали три главные причины аварий в Калининграде
Калининградка из ревности зарезала свою подругу
Каратист из Калининграда выиграл чемпионат России среди ветеранов
Вице-мэр Калининграда: Теплая зима сделала с дорогами то, чего не делалось пятилетиями
В Калининграде появится «главный по велодорожкам»
На месте будущего канала на польской части Балтийской косы обнаружены залежи янтаря
На Куршской косе ремонтируют переходы через авандюну
В Калининграде проведут благотворительную акцию для помощи котам-инвалидам
Калининградского землевладельца обокрала бригада электромонтеров
Под Калининградом автоледи на «Опеле» вылетела в кювет
Контрабандист из Калининграда пытался провезти в Литву крупную партию сигарет
На Куршской косе поймали редкого удода
В Озерском районе провели пожарные учения в здании поселковой школы
Проспект Победы встал в пробку из-за ДТП
В Калининградской области с начала весны от укусов клещей пострадали 11 человек
Из мэрии уволился главный дорожник Калининграда
Калининград вошел в пятерку самых популярных городов для недорогих весенних путешествий
В Калининграде неизвестный преступник пытался вскрыть банкомат
Калининградские коммунальщики снова перешли на зимний режим работы
В центре Зеленоградска появился кошачий светофор
В мэрию Калининграда поступило 41 сообщение о брошенных автомобилях
В Янтарном в крыше амбара довоенной постройки строители нашли записку своих предшественников
В Калининград привезут графику Пабло Пикассо
Высаживали мимо остановок и курили за рулем: В калининградских автобусах насчитали 14 нарушений