В Калининграде руины Королевского замка превратились в болото

СЕГОДНЯ 17:51 2019-03-13T17:51:19+03:00

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Территория руин Королевского замка, где некогда проходили раскопки и консервационные работы, оказалась затоплена. Сейчас исторические подвалы заполнены водой – место превратилось в болото.

- Снег два дня шел, вода налилась. Мы выкачаем воду, не волнуйтесь. Мы занимаемся этим. У нас же нет рабочего, который там бегал бы в режиме онлайн и выкачивал. О проблеме знаем, - сказал «Комсомолке» директор историко-художественного музея Сергей Якимов и отметил, что воду откачивают постоянно и регулярно: «Больше некому, кроме нас».

Руины Королевского замка это не музей, а объект культуры: выявленный и поставленный на учет. Он относится к историко-художественному музею.

- Мы его охраняем, обороняем, качаем воду, убираем мусор. Насосы у нас нормальные, люди крепкие, деньги им платим, - говорит Сергей Якимов и отмечает, что на выкачивание воды и обслуживание руин замка выделяют бюджетные деньги. – Да, это бюджетное финансирование. Мы же областное учреждение культуры и объект областной.

По словам директора музея на этой площади перед Домом Советов планируется открыть выставочный центр, посвященный русской истории.

- Надеемся, что руины станут частью этого музейного комплекса, - заключил Якимов.

ИСТОЧНИК KP.RU