2019-03-13T17:53:14+03:00
Общество

Балтийск и Эльблонг отметят 25-летие дружбы

Поляки собираются организовать в честь праздника яхтенную регату
Иван МАРКОВ
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Балтийск и Эльблонг собираются отметить 25-летие дружбы. В среду 13 марта в Балтийск для уточнения плана праздничных мероприятий приехала делегация из польского города во главе с президентом Эльблонга Витольдом Врублевским.

- Польская сторона предложила свой план мероприятий, посвященных этой дате, - сообщает «Вестник Балтийска». - В частности, Витольд Врублевский пригласил главу администрации Сергея Мельникова и делегацию Балтийска принять активное участие в традиционном городском празднике – Празднике Хлеба.

Также польская сторона планирует организовать яхтенную регату, велопробег, спортивные соревнования для детей и фотовыставку о Балтийске. Российской же стороне предлагается показать мастер-классы по русскому народному творчеству, а также приготовить национальное блюдо.

В заключение руководство Эльблонга выступило с инициативой заключить соглашение о сотрудничестве и обмене опытом между культурными учреждениями: КМЦ Балтийска и Домом Культуры Эльблонга. План совместных мероприятий будет еще дорабатываться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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