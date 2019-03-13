2019-03-13T17:59:09+03:00
Происшествия

Калининградка, дочь которой погибла от угарного газа, предстанет перед судом

Женщине инкриминируют статью Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности»
Игорь ОРЕХОВ
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Как выяснилось, дымоход печи был забит сажей.Как выяснилось, дымоход печи был забит сажей.Фото: предоставлено УСКР по Калининградской области
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В региональном Управлении СКР объявили о завершении расследования уголовного дела в отношении 29-летней жительницы Советска. Женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности, причем погибшей является ее собственная дочь.

В сентябре прошлого года советчанка растопила дома печь, но заметила, что та сильно чадит – видимо, засорился дымоход. Наскоро проветрив квартиру, горожанка продолжила подкидывать топливо в огонь. В соседней комнате спала ее двухлетняя дочь, которая в результате получила отравления окисью углерода (проще говоря, угарным газом) и в тот же день умерла вскоре после того как была госпитализирована.

- Обвиняемая является собственником указанного дома, а значит, в соответствии с Жилищным кодексом РФ и иными нормами действующего законодательства несет бремя ответственности за надлежащее содержание своего жилья, - пояснили в УСКР. - В данной ситуации женщина должна была незамедлительно обеспечить устранение неисправностей печи, вызывающих нарушение противопожарных требований.

Кстати, по ходу следствия подтвердилось, что шахты дымохода были завалены продуктами горения, поэтому отсутствовала тяга. Однако ни жильцы, ни сообственница домовладения в обслуживающую организацию с просьбами прочистить трубу не обращались.

Безутешная мать погибшей девочки свою вину признала в полном объеме и теперь ждет начала судебного процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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