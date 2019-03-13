Под Калининградом состоится церемония закладки нового рыболовного судна

СЕГОДНЯ 18:36 2019-03-13T18:36:02+03:00

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Закладка нового промыслового судна состоится в четверг, 14 марта, в Светлом. Как сообщает пресс-служба правительства области, в мероприятии примет участие губернатор Антон Алиханов

Заказчиком судна является организация компания «Марфиш», ведущая добычу водных биоресурсов на Балтике. Проектные и инжиниринговые работы выполнены калининградской компанией «Адомат». Строительство будет вестись на судостроительной верфи «Межколхозная производственная база».

Полный технологический цикл строительства рыболовного судна для калининградских рыбодобытчиков, включающий разработку проекта калининградскими проектировщиками, в нашей области реализуется впервые более чем за 25 лет. В 2017 году в области построили три судна для потребности рыбного хозяйства страны, в 2018 году – два траулера и разработан проект нового промыслового судна.

ИСТОЧНИК KP.RU