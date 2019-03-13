Президент Литвы попросила США перебросить военных к границе Калининградской области

13 Март 20:41 2019-03-13T22:36:35+03:00

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Президент Литвы Даля Грибаускайте, которая в среду, 13 марта, находится с визитом в США, обсудила с американским военным командованием возможность дислокации солдат США у границы с Калининградской областью. Об этом она говорила с командующим гвардией генерал-майором Энтони Дж. Карелли.

- Мы надеемся, что они (солдаты нацгвардии Пенсильвании – Ред.) будут дислоцированы очень близко с литовской границей, около Алитуса, - рассказывала Даля Грибаускайте, видео с её заявлением распространила пресс-служба президента Литвы. – Недалеко от так называемого Сувалкского промежутка. Это очень для нас выгодно. Не только из-за того, что наша граница будет защищена. Но и из-за того, что солдаты нацгвардии Пенсильвании смогут вместе с нашими солдатами и бойцами польской армии участвовать в военных учениях.

Это будет не первое присутствие американских солдат у литовской части границы с Калининградской областью. У городка Казлу-Руда, что в 50 км от границы, на базе старого советского полигона, американцы построили первый в Прибалтике авиаполигон, который уже испытала авиация США, уничтожая наземные цели с воздуха.

Сувалкский коридор, о необходимости защиты которого говорила Грибаусайте, - это небольшой участок польско-литовской границы, который с двух сторон окружён Белоруссией и Калининградской областью. В Литве неоднократно заявляли, что именно он – ахиллесова пята НАТО. Если его заблокировать, то вся Прибалтика становится отрезана от Североатлантического альянса.

ИСТОЧНИК KP.RU