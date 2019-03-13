В Калининграде в честь юбилея Крымской весны снизят цены на аттракционы в парке
16 марта в Калининграде состоятся мероприятия, посвященные 5-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. Как сообщили в пресс-службе мэрии Калининрада, в рамках фестиваля "Крымская весна" запланированы следующие мероприятия в Центральном парке культуры и отдыха:
11.00-11.30 – турнир по футболу «Крымская весна» (ледовый каток).
12.00-12.10 – флэшмоб.
12.20-13.20 – Туристический квест «Крымские тропы» (старт от ледового катка).
12.00-13.00 – шахматный турнир «Крым. Весна. Россия»
12.30-14.00 – мастер-класс гармониста-инструменталиста Сергея Ермакова
13.00-15.00 – концерт групп «Лидер» и «Сорока» (певческое поле)
12.00-17.00 – льготное катание на аттракционах
12.00-17.00 – работа мастеров прикладного искусства, ремесленников, точек общепита.
ИСТОЧНИК KP.RU