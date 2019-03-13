2019-03-13T22:07:30+03:00
Общество

В Калининграде в честь юбилея Крымской весны снизят цены на аттракционы в парке

Кирилл Алексеев
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16 марта в Калининграде состоятся мероприятия, посвященные 5-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. Как сообщили в пресс-службе мэрии Калининрада, в рамках фестиваля "Крымская весна" запланированы следующие мероприятия в Центральном парке культуры и отдыха:

11.00-11.30 – турнир по футболу «Крымская весна» (ледовый каток).

12.00-12.10 – флэшмоб.

12.20-13.20 – Туристический квест «Крымские тропы» (старт от ледового катка).

12.00-13.00 – шахматный турнир «Крым. Весна. Россия»

12.30-14.00 – мастер-класс гармониста-инструменталиста Сергея Ермакова

13.00-15.00 – концерт групп «Лидер» и «Сорока» (певческое поле)

12.00-17.00 – льготное катание на аттракционах

12.00-17.00 – работа мастеров прикладного искусства, ремесленников, точек общепита.

ИСТОЧНИК KP.RU

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