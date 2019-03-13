2019-03-13T22:15:50+03:00
Общество

В Японии издали книгу калининградского историка

Кирилл Алексеев
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В самом крупном издательстве Японии опубликована научная монография калининградского историка, профессора БФУ имени Канта Юрия Костяшова «Создавая родину на чужбине: от Кёнигсберга к Калининграду».

Как сообщили в пресс-службе БФУ, в книге Костяшов рассказывает об истории взаимоотношений Российской империи и СССР с немецкой провинцией Восточная Пруссия. В монографии также описывается период заселения и освоения Калининградской области в послевоенные годы.

Перевод монографии на японский язык был сделан профессорами Нобуя Хашимото (университет Квансей Гакуин) и Ёко Татейши (университет Сейкей, Токио). Первоначальный тираж книги составил 1,5 тыс. экземпляров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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