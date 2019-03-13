2019-03-13T22:32:53+03:00
Общество

Скоропостижно скончался бывший директор института АтлантНИРО

Кирилл Алексеев
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В БФУ имени Канта сообщили, что ушел из жизни выпускник университета, кандидат биологических наук, бывший директор Атлантического филиала федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (АтлантНИРО) Михаил Хлопников.

"Михаил Михайлович - автор и редактор многих печатных работ по оценке состояния запасов промысловых рыб Балтийского моря и лиманов, специалист по оценке ущерба рыбным популяциям при реализации хозяйственных проектов на водоемах Калининградской области. Кроме научной работы, он имел большой опыт преподавательской работы.

Коллеги и друзья запомнят Михаила Хлопникова как искреннего, отзывчивого человека, настоящего профессионала своего дела.

Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким Михаила Хлопникова", - говорится в некрологе, размещенном на сайте университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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