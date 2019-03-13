2019-03-13T23:53:53+03:00
Общество

В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах появятся велосипедные дорожки

Некоторые из этих улиц еще даже не существуют
Иван МАРКОВ
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Одна из последних построенных в Калининграде велодорожек - на Московском проспектеОдна из последних построенных в Калининграде велодорожек - на Московском проспектеФото: Иван МАРКОВ
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В среду 13 марта во время встречи руководителей комитетов и отделов мэрии Калининграда, отвечающих за ремонт и содержание дорог, консультант отдела организации содержания улично-дорожной сети Дорожно-транспортного управления Андрей Кобер назвал улицы и районы города, где в ближайшее время будут строиться велосипедные дорожки.

- Проектировать мы сейчас начинаем улицу Рассветную, - заявил Кобер. – Там будет частично предусмотрена велодорожка по одной стороне. Строим также в Северном жилом районе ряд улиц, в том числе там будут подъезды к общеобразовательным учреждениям – на них на всех будут предусмотрены велодорожки. У этих улиц пока нет названия, это район Сельма, около стадиона «Янтарный».

По словам Кобера, также разработана проектно-сметная документация на устройство велосипедных дорожек по улицам Цветаевой, Франко, Платова, по 3-й Большой Окружной дороге. Частично предусмотрена велодорожка на Суздальской улице, на Советском проспекте, а также на улицах Катина, Маршала Борзова, Дачной, Лукашова и Аллее Смелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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