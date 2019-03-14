Антон Алиханов вошел в список Глобальных мировых лидеров
.Фото: Эдуард Молчанов
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов и руководитель "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян вошли в список Глобальных мировых лидеров, который составляется под эгидой Всемирного экономического форума (ВЭФ).
Как сообщило агентство ТАСС, ВЭФ ежегодно публикуют перечень наиболее выдающихся молодых лидеров не старше 40 лет.
В сообщении, размещенном ВЭФ, отмечено, что Антон Алиханов в 2017 году стал самым молодым губернатором России, получив наибольшее число голосов избирателей.
ИСТОЧНИК KP.RU