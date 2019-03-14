Стало известно, сколько денег туристы тратят в Калининграде

СЕГОДНЯ 10:05 2019-03-14T10:05:18+03:00

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В Калининграде в этом году ждут еще больше туристов, чем в 2018 году. Ожидают власти и приток финансов. Известно, например, даже то, сколько турист тратит в среднем в нашем городе. Цифру в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» озвучил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Если не брать траты в период ЧМ по футболу, то в среднем турист тратит в день 3,5 тысячи рублей, не считая дороги. В эту сумму входит и проживание. Весной, например, проживание у нас стоит в районе 1200 рублей. Это средняя цена, ведь кто-то селится в хостеле, а кто-то – в гостинице. Остальное в этом случае тратят на экскурсии и питание.

При этом Андрей Ермак заметил, что ничего не имеет против хотелов, если они конечно законны, безопасны и работают по правилам.

- Это такая субкультура отдыха. Хостел это не ночлежка Они иногда представляют микс-арт пространства. Мне интересна эта практика! – сказал Ермак, но отметил, что сам никогда не жил в хостах ни в Калининграде, ни в других городах мира.

ИСТОЧНИК KP.RU