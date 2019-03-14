"Все цели поражены": под Калининградом прошли учения с участием зенитных комплексов «Панцирь-С1»

СЕГОДНЯ 10:07 2019-03-14T10:08:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне на одном из полигонов в Калининградской области прошли военные учения, в которых принимали участие расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, в стрельбах были задействованы три единицы ЗРПК «Панцирь-С1» и около ста военнослужащих соединения ПВО Балтийского флота.

- Подразделение зенитчиков скрытно совершило многокилометровый марш на полигон, где военнослужащие выполнили боевые стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения и наземную технику условного противника, - отметили в пресс-службе, добавив, что "все цели были поражены".

ИСТОЧНИК KP.RU