"Все цели поражены": под Калининградом прошли учения с участием зенитных комплексов «Панцирь-С1»
Накануне на одном из полигонов в Калининградской области прошли военные учения, в которых принимали участие расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».
Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, в стрельбах были задействованы три единицы ЗРПК «Панцирь-С1» и около ста военнослужащих соединения ПВО Балтийского флота.
- Подразделение зенитчиков скрытно совершило многокилометровый марш на полигон, где военнослужащие выполнили боевые стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения и наземную технику условного противника, - отметили в пресс-службе, добавив, что "все цели были поражены".
ИСТОЧНИК KP.RU