В Светлом накрыли наркопритон, расположенный в квартире местного жителя

СЕГОДНЯ 10:33 2019-03-14T10:33:47+03:00

Внутри полицейские обнаружили наркотики и приспособления для их употребления

Изменить размер текста: A A

Наркопритон в Светлом пришлось брать штурмом. Бойцы ОМОН Управления Росгвардии по Калининградской области совместно с полицейскими ворвались в квартиру через окно на пятом этаже.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, благодаря стремительности наркодилер не успел уничтожить улики. Внутри полицейские обнаружили наркотики и устройства для их употребления.

Отмечается, что известно о притоне стало благодаря оперативной информации.

Возбуждено уголовное дело, продавцу наркотиков грозит 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU