В Светлом накрыли наркопритон, расположенный в квартире местного жителя
Внутри полицейские обнаружили наркотики и приспособления для их употребления
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Наркопритон в Светлом пришлось брать штурмом. Бойцы ОМОН Управления Росгвардии по Калининградской области совместно с полицейскими ворвались в квартиру через окно на пятом этаже.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, благодаря стремительности наркодилер не успел уничтожить улики. Внутри полицейские обнаружили наркотики и устройства для их употребления.
Отмечается, что известно о притоне стало благодаря оперативной информации.
Возбуждено уголовное дело, продавцу наркотиков грозит 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU