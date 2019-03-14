2019-03-14T10:43:41+03:00
Звезды

Министр культуры области анонсировал уникальный спектакль в Кафедральном соборе

Представление в рамках празднования Года театра состоится в декабре
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде намечено много интересных проектов, которые планируют реализовать в рамках Года театра. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Проектов много. Не все они, что называется, на слуху. Но это хорошие коллективы, сильные труппы. К нам приедет Театр Пушкина, в рамках фестиваля «Театральный бинокль» в «Янтарь холле» мы увидим несколько звезд, - сказал Андрей Ермак. – Этот проект состоит из нескольких спектаклей из которых зрителям предлагают выбрать лучшие.

А главным сюрпризом министр называет мероприятие, намеченное на декабрь.

- В конце Года театра нас ждет совершенно уникальный спектакль в Кафедральном соборе. Но я не скажу, кто там будет играть. Это будет вторая династия великих актеров, игравших на театральной сцене. Дети сыграют спектакль, который когда-то играли их отцы. Это будет очень крутая история! – заинтриговал Андрей Ермак.

Кто именно из артистов будет блистать на сцене, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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