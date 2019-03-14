2019-03-14T11:06:05+03:00
Общество

«Промсвязьбанк, «Мир» и S7 Airlines запустил первую мильную карту для бизнеса с программой лояльности

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«Промсвязьбанк» запустил первую на рынке корпоративную тревел-карту с тройной бонусной системой. С ее помощью владельцы корпоративных карт могут копить баллы и экономить на деловых поездках и путешествиях. Партнерами Промсвязьбанка по программе выступают платежная система «Мир» и авиакомпания S7.

Пользователи карты «Мир» Premium Business за каждые потраченные по бизнес-карте 100 рублей получают 1 балл от банка. При этом стоимость 1 балла равна 1 рублю. Кроме того, за совершение деловых поездок рейсами S7 Airlines на счет компании начисляется до 7% в баллах в рамках программы S7 Profi. Сотрудникам компании дополнительно начисляются мили S7 Priority, которые можно потратить на личные путешествия.

Баллы можно обменять на полеты в любую точку собственной маршрутной сети S7 Airlines и дополнительные услуги: место повышенной комфортности (от 300 баллов), провоз дополнительного багажа (от 800 баллов) и заказ специального питания (от 150 баллов). К примеру, за 2500 баллов можно приобрести перелет по маршруту Москва – Санкт-Петербург, а за 7500 баллов – долететь из Москвы до Мюнхена.

«Мы считаем, что проведение бизнес-расходов по карте может быть не только удобным, но и выгодным, поэтому предложили совместить в одном продукте несколько программ лояльности, чтобы у предпринимателей не было сомнений, какой картой расплачиваться. Можно получать баллы от банка, а также копить баллы и мили от авиакомпании. Это уникальное предложение для рынка», – говорит Иннокентий Воловик, директор департамента продуктов и технологий среднего и малого бизнеса.

В стоимость ежемесячного обслуживания карты включен консьерж-сервис, который предусматривает круглосуточное выполнение личных и деловых поручений держателя карты. Также доступна премиальная программа страхования, которая действует по всему миру на неограниченное количество поездок. Страховое покрытие медицинских и медико-транспортных расходов на время путешествия для держателя карты составляет 100 000 USD, для детей клиента — 30 000 USD. Программа дополнительно покрывает задержку рейса и расходы по утрате или задержке багажа.

ПАО «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия Банка России № 3251 реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

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