2019-03-14T11:17:08+03:00
Звезды

Андрей Ермак – о спектакле по Кустурице: Его нельзя было показывать 8 марта

Александр КАТЕРУША
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Андрей Ермак.Андрей Ермак.Фото: Александр КАТЕРУША
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Министр культуры и туризма Андрей Ермак не ходил на калининградскую премьеру скандального спектакля «Черная кошка, белый кот» по фильму Эмира Кустурицы в драмтеатре, потому что был в командировке. Однако, эксперимент театра одобряет. Об этом он сказал в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Рецензии я, конечно, читал. Мне кажется, театр просто неудачно выбрал дату для этого спектакля. Если бы его показали 15 марта или 22 марта, то он бы не имел такого резонанса. А такой сильно экспериментальный спектакль показали 8 марта, когда люди пришли отдыхать. Часто это были подарки и желание сделать приятное своей второй половине. А спектакль был более чем заставляющий подумать, поразмышлять, поработать, - сказал Андрей Ермак.

При этом он отметил смелость руководства театра.

- Они молодцы. Правильно делают, что экспериментируют и ищут какие-то новые формы. Смотреть классику, безусловно, нужно, но она должна быть разбавлена чем-то, чтобы в театр приходил самый разный зритель.

- А готова ли публика к экспериментам? – озадачил ведущий.

- Тут была яркая афиша «Черная кошка, белый кот» - многие видели этот фильм и рассчитывали увидеть нечто похожее. Никто не ожидал, что театр будет настолько отличаться от кино. А этом и есть его сила и привлекательность, - ответил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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