Калининградцу в гараж подкинули «Мерседес»

СЕГОДНЯ 11:49 2019-03-14T12:09:34+03:00

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Житель Калининграда отправился в гаражное общество на улице Александра Невского, чтобы проверить принадлежавший ему бокс. Каково же было удивление горожанина, когда на дверях гаража он увидел чужой замок! Возмущенный владелец спилил самозванца, открыл ворота и удивился еще больше: внутри стоял автомобиль марки «Мерседес»…

Почему-то калининградец совсем не обрадовался подарку стоимостью в несколько миллионов рублей и решил позвонить в Госавтоинспекцию. Один из экипажей ГИБДД незамедлительно выдвинулся по указанному адресу и убедился, что все соответствует действительности. Пробив иномарку по базе данных, полицейские выяснили, что данный «мерин» значится в угоне еще с середины 2015 года. После чего эстафету подхватила следственно-оперативная группа, которая выясняет, кто и когда мог использовать гараж в качестве «отстойника».

ИСТОЧНИК KP.RU