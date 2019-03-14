За оскорбление в соцсетях калининградке грозит штраф в полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:00 2019-03-14T12:00:58+03:00

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Ссора между двумя молодыми калининградками закончилась возбуждением уголовного дела. А все потому, что одна из конфликтующих сторон в лице 26-летней горожанки решила расквитаться с обидчицей при помощи современных технологий. И на страничке в популярной социальной сети интернета написала про 21-летнюю девушку такое! Впрочем, пересказывать содержание поста, пожалуй, не стоит, ибо, вопреки пословице, не только бумага, но и компьютерный дисплей не все стерпит.

Обнаружив, что стала жертвой гнусной клеветы, потерпевшая решила идти традиционным путем и обратилась в поисках защиты к полицейским. Проверенный временем метод сработал блестяще. Сотрудники угрозыска установили IP-адрес, с которого была выложена порочащая информация, затем вышли на ее автора и предъявили законные претензии. Девица как-то сразу сникла и созналась в содеянном. Теперь за виртуальную месть ей грозит реальный штраф в размере до полумиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU