2019-03-14T12:20:48+03:00
Звезды

В Калининграде хотят провести выставку модного художника Васи Ложкина

Экспозицию планировали представить еще в дни ЧМ по футболу
Александр КАТЕРУША
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Вася и его картина.Вася и его картина.Фото: Предоставлено героем публикации
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В Калининграде планируют провести выставку работ модного художника Васи Ложкина (настоящие имя Алексей Куделин). Зрителю он известен картинами, на которых изображены злобные бабки, угрюмые бородатые мужики с бензопилой «Дружба», коты и медведи.

О планах рассказал в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Мы очень хотим реализовать этот проект. В прошлом году у нас не получилось договориться из-за чемпионата мира, - говорит Ермак. - Мы хотели провести выставку именно в дни ЧМ, когда было много иностранных туристов, их бы это привлекло. Но не сложилось, было много сложностей. Надеемся, проведем в этом году.

О планах выставить Ложкина в Калининграде «Комсомолка» уже писала. Сам автор, кстати, тоже хотел приехать.

Кроме того, Андрей Ермак рассказал о будущей интерактивной выставке «Современная Россия», на которой посетители смогут самостоятельно составить путеводитель. Экспозицию планируют разместить в историко-художественном музее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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