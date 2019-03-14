2019-03-14T12:32:30+03:00
Происшествия

Под Калининградом виновник гибели человека получил условный срок

Незакрепленная плита выпала из ковша экскаватора и придавила рабочего на стройке
Игорь ОРЕХОВ
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В Балтийске перед судом предстал прораб, по вине которого на одной из городских строек погиб человек.

Трагедия произошла в апреле прошлого года, когда бетонную плиту решили переместить при помощи экскаватора. В процессе переноски незакрепленная конструкция вывалилась из ковша и упала на рабочего, который от полученных травм скончался.

Прорабу инкриминировали 216-ю статью Уголовного кодекса РФ в ее части 2 - «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Признали виновным и приговорили к полутора годам лишения свободы. Условно, с испытательным сроком один год. А также лишили на такой же срок права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными функциями при производстве строительных и ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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