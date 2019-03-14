Андрей Ермак: Посмотрев «Желтый глаз тигра», в Калининград начали приезжать туристы

СЕГОДНЯ 12:49 2019-03-14T12:49:22+03:00

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В Калининграде в этом году ждут рекордный поток туристов. Оказывается, у властей есть специальная формула, по которой это просчитывается. О том, что помогает Калининграду принимать больше и больше туристов, рассказал в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Есть несколько факторов, на которые мы рассчитываем. Это хорошая реклама в 2018 году, которую мы получили благодаря ЧМ по футболу. О Калининграде говорили, публиковали фото и видео. – гвоорит министр. - Второе – начинает отрабатывать себя тема с рибейтами. Мы все посмотрели сериал «Желтый глаз тигра» - это здорово сработало. Осенью очень многие поехали к нам, посмотрев этот сериал, и узнав о Калининградской области, что тут не только янтарь, но и красивая природа, и интересная архитектура.

Плюс мы рассчитываем, что режим электронных виз, по которым можно поехать в Калининградскую область, заработает с 1 июля этого года.

Андрей Ермак отметил, что в Калининградской области киношники в этом году снимают сразу 14 проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU