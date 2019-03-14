2019-03-14T13:09:03+03:00
Звезды

В Калининграде в этом году не появится единый билет в музеи города

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Единый билет в музеи города, введение которого давно обсуждают, в этом году в Калининграде не появится. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Это очень сложный проект. Не все музеи, причем даже топовые, согласны на это. Они считают, что за их счет будет происходить популяризация других, более маленьких музеев, - сказал Андрей Ермак.

По его словам такой единый билет может появиться, когда в Калининграде в полном объеме начнет работать проект «Музейный квартал». Напомним, власти хотят связать сразу несколько музеев в один туристический маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чиновник, разрешивший ввод в строй «падающего дома» под Калининградом, попал под уголовное дело
Калининградские конькобежцы впервые выступят в финале юниорского кубка Европы
Сергей Лазарев выступит в Калининграде на открытии чемпионата мира по фейерверкам
Сергей Гармаш не придет на творческую встречу с калининградцами
Ушла из жизни руководитель областного Центра добровольцев «серебряного возраста»
Министр по туризму: Подземный переход у «Плазы» скоро превратится в помойку
В Мамоново почтальон воровала пенсии, которые разносила
В Советске загорелось здание бывшего целлюлозно-бумажного комбината
В Калининграде во дворе дома жильцы построили бокс для коляски
Андрей Ермак: Посмотрев «Желтый глаз тигра», в Калининград начали приезжать туристы
Под Калининградом виновник гибели человека получил условный срок
В Калининграде хотят провести выставку модного художника Васи Ложкина
За оскорбление в соцсетях калининградке грозит штраф в полмиллиона рублей
Калининградцу в гараж подкинули «Мерседес»
Андрей Ермак – о спектакле по Кустурице: Его нельзя было показывать 8 марта
«Промсвязьбанк, «Мир» и S7 Airlines запустил первую мильную карту для бизнеса с программой лояльности
Министр культуры области анонсировал уникальный спектакль в Кафедральном соборе
В Светлом накрыли наркопритон, расположенный в квартире местного жителя