В Калининграде в этом году не появится единый билет в музеи города

СЕГОДНЯ 13:01 2019-03-14T13:09:03+03:00

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Единый билет в музеи города, введение которого давно обсуждают, в этом году в Калининграде не появится. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Это очень сложный проект. Не все музеи, причем даже топовые, согласны на это. Они считают, что за их счет будет происходить популяризация других, более маленьких музеев, - сказал Андрей Ермак.

По его словам такой единый билет может появиться, когда в Калининграде в полном объеме начнет работать проект «Музейный квартал». Напомним, власти хотят связать сразу несколько музеев в один туристический маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU