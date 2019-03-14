В Калининграде во дворе дома жильцы построили бокс для коляски
В Калининграде на улице Калужской появился бокс для хранения колясок. Как стало известно «Комсомолке», своеобразный гараж для детских колясок организовал один из жильцов, чтобы его жене не пришлось поднимать люльку в квартиру.
В ЖЭУ №13, которое обслуживает дома на Калужской, сообщили, что все разрешения и согласования на установку бокса были получены.
- Жильцы не против. Да и смотрится все красиво и аккуратненько, - сказали «КП» в отделе благоустройства жилищного управления.
Действительно, бокс для колясок выглядит опрятно и внешний вид улицы уж точно не портит. А для безопасности жильцы продумали систему видеонаблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU