2019-03-14T13:23:02+03:00
Общество

В Калининграде во дворе дома жильцы построили бокс для коляски

Необычный короб появился на улице Калужской
Александр КАТЕРУША
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Вот такой бокс появился на улице Калужской.Вот такой бокс появился на улице Калужской.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде на улице Калужской появился бокс для хранения колясок. Как стало известно «Комсомолке», своеобразный гараж для детских колясок организовал один из жильцов, чтобы его жене не пришлось поднимать люльку в квартиру.

В ЖЭУ №13, которое обслуживает дома на Калужской, сообщили, что все разрешения и согласования на установку бокса были получены.

- Жильцы не против. Да и смотрится все красиво и аккуратненько, - сказали «КП» в отделе благоустройства жилищного управления.

Действительно, бокс для колясок выглядит опрятно и внешний вид улицы уж точно не портит. А для безопасности жильцы продумали систему видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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