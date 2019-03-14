В Советске загорелось здание бывшего целлюлозно-бумажного комбината

СЕГОДНЯ 13:37 2019-03-14T13:38:14+03:00

На месте работает более 40 человек

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Серьезный пожар случился рано утром в четверг 14 марта в Советске на территории заброшенного здания целлюлозно-бумажного комбината.

В 06:44 поступило сообщение о пожаре на втором этаже четырехэтажного неэксплуатируемого здания ЦБК. Речь шла об очаговом горении строительного мусора. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в 08:10 возгорание было локализовано, а часом позже была произведена ликвидация открытого горения.

О пострадавших не сообщается. Для ликвидации пожара создана группировка сил и средств в составе 41 человека и 14 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU