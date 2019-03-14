В Мамоново почтальон воровала пенсии, которые разносила

СЕГОДНЯ 13:45 2019-03-14T13:46:07+03:00

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В Мамоново возбудили уголовное дело в отношении 40-летней женщины-почтальона, которая, как предполагает следствие, присвоила более 26 тысяч рублей, которые должна была доставить пенсионерам. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

Сообщается также, что правонарушение было выявлено службой безопасности Почты России еще в феврале 2019 года.

- Информация была незамедлительно передана в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. В настоящее время виновный сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей, - добавили в пресс-службе.

Женщине, которая, кстати, уже имеет судимость, может грозить до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU