Министр по туризму: Подземный переход у «Плазы» скоро превратится в помойку

СЕГОДНЯ 13:51 2019-03-14T13:51:41+03:00

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Подземный переход между торговым центром «Плаза» и Домом Советов в Калининграде в скором времени превратится в помойку, если его не привести в порядок и не придумать ему функционал. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. Он отметил, что оставлять переход в существующем виде не хотелось бы.

- Граффити там уже испортили. Через пару лет переход опять превратится в помойку, а очень не хотелось бы, - сказал министр.

По его словам власти ищут партнера, которому был бы интересен этот переход.

- Потому что мы видели, как он может работать. Во время Чемпионата мира переход становился стихийной концертной площадкой: когда там ребята играли, собиралось огромное количество людей. Это было интересно! Некоторые коллеги подходили ко мне и предлагали там сделать музей. Но мы не можем утратить саму функцию перехода – он должен быть открыт круглосуточно. Так что только часть перехода может быть использована под археологический музей, или что-то в этом духе, – сказал Андрей Ермак.

ИСТОЧНИК KP.RU