Ушла из жизни руководитель областного Центра добровольцев «серебряного возраста»

СЕГОДНЯ 14:13 2019-03-14T14:13:43+03:00

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Ушла из жизни руководитель регионального центра «Добровольцы серебряного возраста» Алла Осипова. Информация об этом появилась на сайте областного правительства.

Губернатор Антон Алиханов, выразив соболезнования, отметил, что безвременная кончина Аллы Осиповой – это «большая потеря для всех нас и всего волонтерского движения Калининградской области».

Алла Осипова родилась 15 ноября 1962 года. За свой многолетний и благородный труд она привнесла в работу региональных некоммерческих организаций передовой отечественный и зарубежный опыт, а также объединила лучших экспертов нашего региона.

В 2017 году Алла Викторовна возглавила направление «серебряного» добровольчества, то есть организовывала пожилых, но активных волонтеров.

Отмечается, что под ее руководством Калининградский центр «Добровольцы серебряного возраста» стал одним из лучших в России.

ИСТОЧНИК KP.RU