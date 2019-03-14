Ушла из жизни руководитель областного Центра добровольцев «серебряного возраста»
Ушла из жизни руководитель регионального центра «Добровольцы серебряного возраста» Алла Осипова. Информация об этом появилась на сайте областного правительства.
Губернатор Антон Алиханов, выразив соболезнования, отметил, что безвременная кончина Аллы Осиповой – это «большая потеря для всех нас и всего волонтерского движения Калининградской области».
Алла Осипова родилась 15 ноября 1962 года. За свой многолетний и благородный труд она привнесла в работу региональных некоммерческих организаций передовой отечественный и зарубежный опыт, а также объединила лучших экспертов нашего региона.
В 2017 году Алла Викторовна возглавила направление «серебряного» добровольчества, то есть организовывала пожилых, но активных волонтеров.
Отмечается, что под ее руководством Калининградский центр «Добровольцы серебряного возраста» стал одним из лучших в России.
ИСТОЧНИК KP.RU