2019-03-14T14:39:38+03:00
Звезды

Сергей Гармаш не придет на творческую встречу с калининградцами

Мероприятие в областной научной библиотеке пройдет без любимого многими актера
Александр КАТЕРУША
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Сергей Гармаш.Сергей Гармаш.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининград в рамках литературно-театрального фестиваля «БеспринцЫпные чтения» сегодня, в четверг 14 марта, приезжает народный артист РФ Сергей Гармаш, писатель Александр Цыпкин и артист Дмитрий Чеботарев.

В 15:00 планировалась их встреча с читателями в областной научной библиотеке. Сообщалось, что мероприятие будет свободное для посещения и пройдет в формате непринужденного общения на литературные темы.

Однако, как выяснилось, встреча пройдет без участия Сергея Гармаша.

- Артист не принимает сегодня участие в мероприятиях, кроме тех, что пройдут в драмтеатре. В библиотеке его не будет, - подтвердили в пресс-службе областной библиотеки.

Сегодня же вечером артисты выступят в драмтеатре – прочтут со сцены произведения современных авторов. Участие Сергея Гармаша в чтениях в драмтеатре не отменялось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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